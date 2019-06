NEWCASTLE MOURINHO / Dal possibile ritorno in Italia (per lui si è parlato di Juve, Inter e Roma) ad una nuova avventura in Premier League: crescono le quotazioni di Josè Mourinho per la panchina del Newcastle.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il 'Mirror' fa il punto sulla situazione relativa al portoghese e ai 'Magpies' che potrebbero non confermare Rafa: un'ipotesi che sarebbe molto concreta nel caso in cui dovesse andare in porto il cambio di proprietà con il gruppo Al Nehayal pronto ad acquisire la società dalle mani di Mike. Una trattativa che non è entrata ancora nella fase calda: se dovesse esserci però la fumata bianca, ecco che Mourinho balzerebbe in pole per la panchina del Newcastle. Lo stesso portoghese, in tempo non sospetti, ha aperto la porta a un approdo ai Magpies raccontando la sua voglia di guidare il club.