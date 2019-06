MILAN GIAMPAOLO / Si va componendo il quadro delle panchine in Serie A: Juventus-Sarri, Roma-Fonseca e Milan-Giampaolo le 'coppie' che dovrebbero essere ufficializzate nei prossimi giorni, con tutti gli aggiornamenti disponibili cliccando qui. Proprio in casa rossonera i prossimi giorni potrebbero essere quelli dell'annuncio: Marco Giampaolo, infatti, è già in città in attesa di novità.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Domani dovrebbe essere risolto il suo rapporto con la: proprio per questo è previsto un vertice con il presidente Massimo. Una volta messo un punto all'avventura in blucerchiato, ecco che per l'allenatore potrà partire la nuova esperienza milanista. Il tecnico dovrebbe firmare un contratto di due anni (possibile opzione per il terzo anno) con ingaggio da circa da due milioni di euro. Prima però c'è da sciogliere il vincolo con la Samp: domani possibile giornata decisiva.