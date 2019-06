NATIONS LEAGUE SVIZZERA INGHILTERRA / L'Inghilterra conquista il terzo posto nella Nations League, battendo nella finalina di Guimaraes la Svizzera ai calci di rigore, dopo lo 0-0 al 120'. Subito Kane pericolosissimo con una traversa dopo pochi minuti, altro legno a inizio ripresa per i britannici con un auto-palo di Akanji.

però non è in giornata e fallisce diverse occasioni, di contro nella ripresa gli elvetici mettono paura acon. Poco prima del 90esimo,troverebbe il gol della vittoria per gli inglesi, ma ilannulla per un fallo precedente dell'attaccante. Nei supplementari, Sommer è sontuoso in una doppia occasione sue Sterling, nonostante altre opportunità (arriva anche il terzo legno, traversa di Sterling su punizione) i britannici non sfondano e si arriva ai rigori. Dagli undici metri, decisivo l'errore, al dodicesimo penalty, di, con la parata di Pickford che regala il podio all'Inghilterra