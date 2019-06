JUVENTUS SARRI MANDUZKIC DYBALA / Il conto alla rovescia è partito, il momento del nuovo allenatore della Juventus sta per scoccare: tutto lascia pensare che Maurizio Sarri nella prossima settimana prenderà possesso della panchina bianconera. Tre settimane dopo la separazione da Massimiliano Allegri, è tutto pronto per far iniziare il nuovo corso del club campione d'Italia. Si attende il via libera definitivo del Chelsea e poi il tecnico di Figline potrà iniziare una nuova avventura.

Juventus, da Mandzukic a Cancelo: chi parte con Sarri

Un'esperienza che vedrà la Juventus cambiare pelle rispetto alla squadra che avevamo visto nelle ultime stagioni: il nuovo corso vedrà diversi acquisti, clicca qui per tutti gli aggiornamenti sul mercato, ma anche qualche cessione.

Almeno quattro i partenti in casa bianconera: Cancelo sembrerebbe vicino al Manchester City dove si metterà a disposizione di quel Guardiola, sogno (o ossessione?) dei tifosi bianconeri ancora adesso. La sua propensione offensiva mal si confà alla linea a quattro di Sarri, abituato a giocare con un terzino più bloccato e uno più offensivo. Tra quelli destinati ad andare via c'è anche Mario Mandzukic: pupillo di Allegri, l'attaccante croato non è il profilo di calciatore che si adatta al gioco del nuovo allenatore. Questione diversa per Paulo Dybala: dopo una stagione deludente, la sua cessione è quasi data per scontata ma c'è da considerare comunque l'aspetto economico. Arriverà l'offerta (o lo scambio) giusta? Infine, dubbi sulla permanenza di Juan Cuadrado che già prima del cambio di allenatore era dato in partenza.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui