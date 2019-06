NAPOLI VERETOUT ROMA ARSENAL SIVIGLIA / Jordan Veretout è il nome caldo in entrata per il centrocampo del Napoli. Nonostante l'accelerazione delle ultime settimane, è però da registrare il possibile inserimento di diversi club per il francese.

Per tutte le ultime news di mercato e non solo CLICCA QUI

Come riportato da 'L'Equipe', infatti, l'Arsenal sarebbe pronto a sfidare il club azzurro per il 26enne. Ma non solo. Sulle tracce dell'ex Saint-Etienne ci sarebbero anche Siviglia e Roma, che avrebbero già chiesto informazioni all'entourage del giocatore. Il Napoli, dunque, è avvertito: nei prossimi mesi potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per Veretout.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui