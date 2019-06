ATALANTA GASPERINI BERTOLACCI / Un nuovo rinforzo in casa Atalanta può arrivare a parametro zero dal Milan. Andrea Bertolacci sarebbe infatti finito nel mirino del club nerazzurro. Lo riporta il 'Corriere di Bergamo', che sottolinea come per la società bergamasca, il centrocampista romano sia più di un'idea.

Gian Pieroconosce molto bene infatti il giocatore, avendolo allenato in passato ale potrebbe chiedere alla proprietà uno sforzo per acquistarlo. Il contratto di Bertolacci con il Milan scadrà alla fine di giugno. Per tutte le news di mercato e non solo CLICCA QUI