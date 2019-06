MONDIALI FEMMINILI AUSTRALIA ITALIA / Fantastica prova dell'Italia nella gara d'esordio del Mondiale femminile contro la quotatissima Australia. Le azzurre del ct Milena Bertolini hanno vinto per 2-1 in rimonta. Decisiva la doppietta di Barbara Bonansea, giocatrice della Juventus, che ha risposto al vantaggio australiano nel primo tempo con Kerr. L'Italia era passata in vantaggio proprio con Bonansea, ma il Var ha poi annullato il gol per un millimetrico fuorigioco.

Al 22' Kerr conquista un calcio di rigore per fallo dipara, ma è la stessa Kerr la più veloce a ribattere in rete. La prestazione dell'Italia cresce però a distanza e Bonansea trova il meritato pareggio sfruttando un errore della difesa australiana. Dopo un gol annullato a(ancora con conferma del Var), le azzurre trovano il gol della vittoria all'ultimo respiro:mette in mezzo un calcio di punizione dalla destra, il colpo di testa di Bonansea è decisivo per una straordinaria vittoria azzurra.

MARCATORI: 22' Kerr (A), 56' e 95' Bonansea (I)

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui