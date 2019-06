MILAN SUSO ATLETICO MADRID / Futuro in bilico per Suso. L'eventuale arrivo di Giampaolo potrebbe cambiare i piani della dirigenza riguardo all'esterno spagnolo, che non sarebbe più considerato incedibile e in estate potrebbe anche lasciare i rossoneri. Il classe 1993 è in scadenza di contratto nel 2022 e ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', nelle ultime ore l'Atletico Madrid si sarebbe fatto avanti per l'ex Genoa: i 'Colchoneros' sarebbero infatti pronti a pagara la clausola rescissoria. L'operazione permetterebbe al Milan di mettere a bilancio un'importantissima plusvalenza in vista della sessione di calciomercato. Mesi decisivi, dunque, per il futuro di Suso.

