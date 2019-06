CALCIOMERCATO POGBA JUVENTUS REAL MADRID MANCHERSTER UNITED / Il futuro di Paul Pogba sta tenendo banco in casa del Manchester United. Il calciatore, seguito dalla Juventus, sarebbe finito seriamente nelle mire delReal Madrid: Zidane infatti lo vorrebbe a tutti i costi nel suo centrocampo.

Secondo quanto riferito da 'thesun.co.uk', per accontentare l'allenatore francese, la dirigenza spagnola si sarebbe incontrata con i colleghi dello United per parlare del possibile trasferimento a Madrid del centrocampista. L'incontro sarebbe avvenuto la scorsa settimana, durante i colloqui finalizzati a portare Hazard in Spagna dal Chelsea

