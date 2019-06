CALCIOMERCATO FIORENTINA DE ZERBI ALLENATORE / Grandi manovre in casa Fiorentina. Il club di Commisso infatti vorrebbe cambiare guida tecnica in vista della prossima annata, anche a causa dello scarso impatto a Firenze di Montella, il quale non è riuscito a risollevare una squadra apparsa con poche motivazioni.

Secondo quanto riferito da 'La Nazione' , tra i possibili sostituti dell'ex attaccante ci sarebbe Roberto. A rafforzare questa ipotesi sarebbe stato il suo avvistamento a Firenze nella giornata di venerdì. Per poter mettere le mani sull'allenatore, Commisso potrebbe dover pagare la clausola da 3 milioni di euro presente sul suo contratto con il, che scadrà nel 2020.

