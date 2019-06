p>CALCIOMERCATO LAZIO JONY WESLEY / Dopo la conferma di Simone, ladi Claudioora è chiamata ad una importante finestra estiva di mercato in grado di rafforzare la squadra biancoceleste in vista della prossima stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', la Lazio continua a trattare Jony del Malaga (ala) e Wesley del Bruges (centravanti). Per il primo c'è da fare i conti con la concorrenza del Valencia, per il secondo il club belga chiede più dei 16 milioni offerti dalla società di Lotito. In difesa si segue anche Bruno Viana, centrale brasiliano del Braga che risultato essere uno dei migliori talenti del campionato portoghese: il club portoghese ha sparato una valutazione alta: 20 milioni di euro, la Lazio può sfruttare il canale Mendes. Per il dopo Milinkovic-Savic piace Zulj, centrocampista dell'’Anderlecht con il vizio del gol.

