CALCIOMERCATO PARMA BALOTELLI BUFFON / Il Parma non ha intenzione di recitare un ruolo marginale il prossimo anno. I ducali infatti sarebbero determinati ad alzare l'asticella per arrivare a lottare per posizioni più prestigiose. Per farlo serviranno profili importanti e con la giusta esperienza in Serie A. Questo mix potrebbe portare i nomi di Buffon e Balotelli. Per ora entrambe le questioni sarebbero da classificare, secondo 'Tuttosport', più come sogni che come vere e proprie trattative.

Sta di fatto che l'ex numero uno dellapotrebbe diventare una pista più concreta, qualora i ducali non riuscissero a trovare l'accordo con il Napoli per trattenere Luigi Sepe

Per quanto riguarda la questione Balotelli, che ha recentemente aperto ai ducali, Faggiano dovrà lavorare molto per abbassare le sue richieste economiche. Secondo il quotidiano infatti il budget stanziato dalla società per il mercato si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro, ingaggi compresi.

