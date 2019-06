MILAN ANDERSEN PRAET ARSENAL / L'Arsenal mette i bastoni tra le ruote al Milan.

I 'Gunners' non mollano infatti la presa per Dennis Praet, uno degli uomini mercato in cima alla lista de desideri del futuro tecnico rossonero Giampaolo

Oltre al centrocampista belga nei radar del club londinese - scrive 'Star on Sunday' - ci sarebbe anche Andersen, anche lui nei giorni scorsi accostato al Milan. Per i due giocatori della Sampdoria, l'Arsenal sarebbe pronto a recapitare un'offerta da 47 milioni di euro.

