CALCIOMERCATO ROMA FONSECA / Paulo è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore della: secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il tencico portoghese volerà a Londra martedì e mercoledì per incontrare la dirigenza giallorossa mentre la firma sul contratto è invece attesa per oggi, su un documento che arriverà all'Eur via posta elettronica.

Due anni con opzione per il terzo a 2,5 milioni, sono queste le cifre dell'accordo trovato con l'ormai ex allenatore dello Shakhtar. Nel vertice che si terrà a Londra ci sarà anche il presidente Pallotta che conoscerà per la prima volta l'ottavo tecnico della sua gestione, resta da capire se ci sarà anche Francesco Totti. Entro la fine della settimana poi Fonseca potrebbe essere a Roma per visitare il centro sportivo di Trigoria e rilasciare la prima intervista ai media della casa.

