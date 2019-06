CALCIOMERCATO INTER PINAMONTI / Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell'Inter, sta trascinando l'Italia Under 20 nel Mondiale di categoria: gli azzurri martedì affronteranno l'Ucraina in semifinale, dopo aver battuto per 4-2 il Mali nei quarti grazie alla doppietta del canterano nerazzurro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

5 gol nell'ultima stagione disputata al Frosinone, prestazioni che non sono passate inosservate alla dirigenza dell'Inter che punta fortemente su di lui per il futuro.

Nelle ultime settimane si è parlato con una certa insistenza di un suo possibile inserimento in qualche trattativa da mettere in piedi con lal’orientamento dell’Inter è sì quello di mandarlo a giocare altrove, ma solo in prestito. L’opzione di una cessione, seppur in presenza di una recompra, è oggi in secondo piano.

Intanto Pinamonti si è concesso ai microfoni del Corriere dello Sport: ''Futuro? Adesso penso solamente al Mondiale. Io e il mio agente siamo d’accordo: l’argomento mercato non è in agenda, è troppo importante vincere qui. Ci sarà tempo per qualsiasi discorso''.

L'idolo di sempre: ''E' sempre stato Ibrahimovic, da bambino sognavo di diventare come lui. All’Inter mi sono allenato con Icardi e secondo me è il centravanti più completo in circolazione. Mi ha dato tanti consigli, grazie a lui sono migliorato''.

