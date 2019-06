MILAN TARE / Niente Tare per il Milan. Il Dt Maldini dovrà cercare altrove il nuovo Ds rossonero. Non ha sortito effetti il corteggiamento dell'ex capitano: come scrive il 'Corriere della Sera', il patron della LazioLotito dopo Inzaghi avrebbe blindato nella Capitale anche il dirigente albanese.

Lotito avrebbe proposto a Tare il rinnovo di contratto oltre il 2022 e un ingaggio da 1,5 milioni di euro per la permanenza alla Lazio. Il Milan potrebbe comunque provare un nuovo assalto, anche se i margini per un cambio di fronte sarebbero difficili. Maldini starebbe studiando così altre alternative per la poltrona di Ds: Sartori (Atalanta), Osti (Sampdoria) e Massara (che ha da poco lasciato la Roma) sarebbero i profili caldi al vaglio del nuovo Dt milanista.

