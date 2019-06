NAPOLI FABIAN RUIZ SARRI / Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, è stato autore di un'annata davvero importante sotto la guida di Carlo Ancelotti: prestazioni che hanno convinto anche Luis Enrique che, in occasione della sfida contro l'Isole Far Oer, lo ha fatto debuttare con la Nazionale spagnola. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L'ex centrocampista del Betis ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

Tanti i temi trattati, a partire proprio dalla stagione appena conclusa e dal debutto in Nazionale: ''Si, è stato un anno molto positivo.Tanto per me singolarmente come per il Napoli: abbiamo lottato su tutti i fronti, è mancato solo il titolo che desideravamo tutti. Ora siamo pronti per ripartire con grande speranza e voglia. Per me è arrivata la nazionale, che è un grande premio alla stagione. E c’è l’Europeo Under 21: un ultimo piccolo grande sforzo per chiudere al meglio''.

Sarri alla Juventus: ''A Napoli ne parlano tutti, ma nel calcio siamo professionisti e ognuno prende la decisione che ritiene più opportuna e conveniente. Se Sarri pensa che per lui sia positivo andare alla Juve io non posso dire nulla. Poi è chiaro che per quello che ha fatto a Napoli da noi i tifosi ci possano restare male ed essere contrari. Però alla fine uno dev’essere professionale e scegliere il meglio per la propria carriera. Se questo per Sarri significa andare alla Juve ci deve andare''.

