CALCIOMERCATO ROMA SCHICK / Patrik Schick non ha brillato nell'ultima annata con la maglia della Roma, mentre con la Nazionale ceca le cose sembrano andare diversamente: l'attaccante giallorosso infatti ha realizzato qualche giorno fa una doppietta che ha permesso alla propria Nazionale di battere 2-1 la Bulgaria.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La partenza di Edin Dzeko, sempre più in orbita Inter, potrebbe rilanciare Schick nella capitale. Secondo però quanto riportato dal portale francese footmercato.net, il Marsiglia di Villas-Boas avrebbe chiesto informazioni per un prestito con obbligo di riscatto. Futuro in Ligue 1 per l'ex Sampdoria?

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui