p>CALCIOMERCATO INTER LUKAKU ICARDI DZEKO / E' inevitabile che il mercato dell', almeno per quanto riguarda i movimenti che riguarderanno il pacchetto offensivo, dipenderà dal futuro di Mauro: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport',nella prossima settimana ribadirà ala posizione del club con l'attaccante argentino che non rientra nei progetti tecnici di società e di allenatore. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Chi per sostituirlo? Il preferito di Conte rimane RomeluLukaku: servono però 70 milioni di euro per portarlo via da Manchester, con lo United che ha già detto no allo scambio con Perisic. L'altra strada porta a Paulo Dybala, in uno scambio tutto argentino con la Juventus anche se il numero 10 bianconero è un giocatore tatticamente diverso rispetto a Lukaku. Poi c'è Nicolas Pépé, talento del Lilla su cui si è mossa mezza Europa.

Chi invece viaggia in maniera indipendente è Edin Dzeko, che l’Inter regalerà a Conte a prescindere e per cui va ancora trovato l'incastro giusto con la Roma: la dirigenza giallorossa chiede 20 milioni di euro, l'Inter non vuole spingersi oltre i 13. Nella trattativa potrebbero rientrare Kolarov o Radu, difficile che lo faccia Pinamonti che l'Inter considera incedibile.

