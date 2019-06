JUVENTUS INTER POGBA BALE / La Juventus continua a cullare il sogno di un ritorno di Paul Pogba a Torino. Operazione che rimane per in salita, viste le richieste (oltre i 150 milioni di euro) dei 'Red Devils' e della concorrenza del Real Madrid. I 'Blancos' di Zidane stanno provando l'assalto al francese, con Florentino Perez che potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Gareth Bale.

Proprio il gallese negli ultimi tempi è stato accostato anche all'Inter, con l'ex Tottenham in uscita dal Valdebebas visto che non rientrerebbe nei piani di Zidane. E come riporta il 'Mail on Sunday' il Real potrebbe inserire Bale nella trattativa per strappare Pogba allo United. Gli spagnoli valuterebbe non meno di 100 milioni di euro il 31enne mancino.

