JUVENTUS DYBALA / Malgrado l'addio di Allegri in panchina, Paulo Dybala resterebbe tra i sacrificabili della Juventus in questo mercato estivo. Il nuovo allenatore, con Sarri sempre più vicino ai bianconeri, valuterà la posizione del numero dieci argentino che anche ieri ha deluso nell'amichevole vinta dall'Albiceleste contro il Nicaragua.

Per Dybala si parla soprattuto dell'interesse di Bayern Monaco, Manchester United e Inter, in un ipotetico scambio con il connazionale Icardi. L'ex Palermo - scrive Tuttosport' - non sembra convinto però della destinazione nerazzurra e vorrebbe continuare a giocarsi le proprie carte a Torino con il nuovo tecnico, nonostante il pressing di Marotta. Dybala porrebbe rientrare eventualmente anche nell'operazione Pogba con lo United, con il prezzo del suo cartellino che si sarebbe però svalutato dopo l'ultima stagione. Difficilmente infatti la Juve, in caso di cessione, riuscirà ad incassare una cifra superiore ai 100 milioni di euro come riporta il 'Corriere di Torino'.

