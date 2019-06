p>CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI HIGUAIN / Domani partirà la settimana che potrebbe ufficialmente portare Mauriziosulla panchina della: dopo l'addio di Massimiliano, la dirigenza bianconera sembra aver sciolto tutti i suoi dubbi sul prossimo allenatore chiamato a dare l'assalto a quella Champions League che manca a Torino da ormai troppi anni. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

I contatti sono proseguiti anche in questi giorni, si è cercato infatti di lavorare sull'indennizzo da pagare al Chelsea per liberare l'ex tecnico del Napoli: ed ecco che la situazione potrebbe essere sbloccata da Gonzalo Higuain. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', entro il 30 giugno il club inglese dovrà versare la propria rata di nove milioni per il prestito dell’argentino, che non sarà riscattato. Non è escluso che, per superare il tira e molla, il famoso indennizzo possa erodere quella cifra.

Intanto arrivano conferme sull'inserimento di Andrea Barzagli nel nuovo staff tecnico della Juventus: secondo quanto riportato da 'Tuttosport', l'ex difensore bianconero potrebbe ricorprire il ruolo di secondo allenatore al fianco di Maurizio Sarri. Quando l'annuncio? Tra mercoledì e giovedi potrebbe arrivare ufficialità.

