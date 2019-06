Roma, sogno Van De Beek: Florentino l'alternativa

CALCIOMERCATO ROMA VAN DE BEEK FLORENTINO / La dirigenza della Roma è chiamata in questa finestra estiva di mercato a cercare un regista da regalare a Fonseca per il 4-2-3-1 che l'allenatore portoghese ha in mente di riproporre in Italia. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', a Roma si stanno valutando profili di grande spessore.

Il sogno rimane Donnyk, autore di un'incredibile annata con l': può giocare come centrocampista centrale o essere spostato in posizione più avanzata, la stagione ha fatto lievatare il suo prezzo che è salito oltre i 50 milioni di euro.

Un altro profilo che piace è quello di Florentino Luis, gigante del Benfica e della nazionale portoghese che può essere schierato davanti alla difesa: ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro, anche in questo caso l'operazione è destinata ad essere molto onerosa.

