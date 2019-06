p>CALCIOMERCATO ROMA BRUNO GUIMARAES / Ha da poco vinto la Coppa Sumadericana con l'Atletico, ha 21 anni ed è pronto ad approdare in Europa: stiamo parlando di, centrocampista classe 1997 finito nel mirino della dirigenza della. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come raccontato in esclusiva su Calciomercato.it il giocatore ha appena rinnovato il proprio contratto fino al 2023 con una clausola rescissoria vicina ai 35 milioni di euro ma un'offerta compresa tra 18-22 milioni di euro potrebbe iniziare a far vacillare il club brasiliano. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Bruno Guimaraes è un profilo che piace tanto a Fonseca: gli uomini mercato dello Shakhtar lo hanno seguito per diverso tempo, quindi è un giocatore che l'ormai prossimo allenatore giallorosso ha già avuto modo di visionare.

