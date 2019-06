JUVENTUS DEMIRAL / In attesa di sciogliere le ultime riserve sul nuovo allenatore, con Sarri che presto potrebbe raccogliere l'eredità di Allegri in panchina, la Juventus continua a muoversi sul mercato per costruire una squadra all'altezza. E il primo colpo messo a segno da Paratici porta il nome di Merih Demiral, che i bianconeri preleveranno dopo l'operazione condotta insieme energia con il Sassuolo.

Il club emiliano incasserà 15 milioni di euro, con la 'Vecchia Signora' che - scrive 'Tuttosport' - sembra intenzionata a tenere in rosa il difensore classe '98. La Juve potrebbe anche girare in prestito al Sassuolo Traoré, che i campioni d'Italia sarebbero pronti a prelevare dall'Empoli. Il blitz di sabato in Turchia del capo area sport Paratici è stato infatti positivo, con Demiral che ha fornito una prestazione all'altezza nella vittoria della nazionale turca contro i campioni del mondo della Francia. Paratici, che a Konya ha incontrato l'agente del giocatore, ha avuto ulteriori conferme da Demiral, pronto per essere aggregato subito alla rosa bianconera, scenario che escluderebbe così una cessione in prestito.

