MILAN JUVENTUS ROMAGNOLI / Paolo Maldini blinda uno dei punti cardine del 'Diavolo'. Il Dt rossonero è al lavoro per sistemare tutti i tasselli del nuovo Milan, che ripartirà da Alessio Romagnoli nella prossima stagione. Il difensore e capitano viene considerato un elemento imprescindibile da Maldini, spegnendo così le voci di mercato sul conto dell'ex Roma come scrive 'La Gazzetta Sportiva'.

Romagnoli un anno fa ha rinnovato il contratto fino al 2022 con il club rossonero e nelle idee di Maldini sarà una delle colonne del nuovo Milan, pronto a ripartire in panchina da Giampaolo e con Boban in dirigenza. Una mossa quella del Dt milanista che serve a spegnere le voci sulla Juventus, che da tempi non sospetti si era interessata al 24enne difensore, che ha estimatori anche in Premier League. Inoltre, un'eventuale cessione del giocatore non frutterebbe una corposa plusvalenza al Milan, che rivendendolo ad una cifra superiore ai 25 milioni di euro sarebbe costretto a cedere il 15% della differenza alla Roma.

