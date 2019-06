INTER VAZQUEZ KOVACIC / L'Inter al lavoro per accontentare Antonio Conte e costruire una squadra in grado di duellare con la Juventus per la corsa scudetto. Dzeko è un obiettivo caldo per l'attacco, mentre Barella è il prescelto per il reparto mediano. Con i bianconeri è sfida per Chiesa, ma Marotta ed Ausilio guardano anche all'estero per puntellare la rosa interista.

Non è un mistero il debole del Ds Ausilio soprattutto per Mateo Kovacic, che dopo il prestito al Chelsea non rientrerebbe nei piani di Zidane al Real Madrid. L'Inter spinge per il ritorno del nazionale croato ma non solo: nelle fila dei 'Blancos' - scrive 'Tuttosport' - piace anche Lucas Vazquez, eclettico esterno che può disimpegnarsi anche nel centrocampo a cinque di Conte oltre che in un ipotetico tridente offensivo. Nel blitz di giovedì scorso a Madrid la dirigenza di Corso Vittorio Emanuele avrebbe aperto a più tavoli e con il Real potrebbe strappare un accordo per il prestito con diritto di riscatto per i due giocatori. L'Inter monitora anche la situazione di Asensio, Bale e Isco, piste però complicate da raggiungere viste le richieste economiche di Florentino Perez.

