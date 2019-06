INTER NAINGGOLAN / Antonio Conte è pronto a rivoluzionare l'Inter: Marotta si è affidato all'ex manager del Chelsea che vorrà una squadra a sua immagine e somiglianza. Necessario qualche sacrificio per creare una rosa che possa adattarsi alla perfezione al progetto tattico dell'ex ct: oltre a Icardi, un altro addio eccellente di cui si è parlato è quello di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga ha commentato le voci sul suo conto parlando a 'Sky' a margine di un evento a cui ha partecipato a Pescara: "Non parlo di mercato.

Inter, Nainggolan: "Conte uno tosto"

Nelle squadre incui sono andato, sono rimasto sempre tanti anni: mi sembrerebbe strano andare via solo dopo un anno dall'Inter, società che mi ha voluto e sta ora cercando di crescere. Vediamo come andrà, sono sempre stato felice ovunque sono stato e spero di poterlo fare anche all'Inter. Ai tifosi dico di continuare a seguirmi. Dove? Ho tre anni di contratto, sono tranquillo".

Nainggolan ha parlato poi anche di Conte: "In carriera ho avuto tanti bravi allenatori e brave persone, poi ci sono anche persone e allenatori meno bravi. Io voglio vincere e se la società ha deciso di cambiare è per migliorare. Spalletti per me è una persona speciale, sono sempre stato bene con lui. Adesso sarà una cosa nuova per me, mi hanno parlato tutti bene di Conte, è uno tosto e inquadrato, ci metteremo tutti a disposizione".

