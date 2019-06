GRECIA ITALIA BONUCCI / Leonardo Bonucci, difensore dell'Italia, ha commentato la vittoria sulla Grecia ai microfoni di 'Rai Sport': "Emerson mi ha messo una grande palla, lui al Chelsea è abituato con Giroud e Higuain e quindi ho approfittato del suo bel cross.

In difesa abbiamo commesso qualche errore di superficialità che va evitato se vogliamo crescere, Mancini ha ragione a lamentarsi in questo senso".

GOL - "In passato ho fatto la prima punta, non mi andava nemmeno così male, ma la svolta della mia carriera c'è stata quando sono passato in difesa".

GIOCO - "Quando si lavora insieme per tanto tempo, diventa tutto più semplice: ora conosciamo meglio i compagni e la volontà del mister. Siamo sulla buona strada, dobbiamo limare qualche difetto per diventare una squadra che può dire la sua su tutti i campi".

EUROPEO - "La voglia di esserci e di unire l'Italia c'è, come accadde nel 2016 con Conte e come non siamo riusciti a fare nel biennio con Ventura. Chiudiamo quanto prima questa qualificazione perchè vogliamo goderci l'Europeo".

