QUALIFICAZIONI EURO 2020 RISULTATI / E' sicuramente la sconfitta della Francia campione del Mondo sul campo della Turchia la sorpresa del giorno nelle qualificazioni ad Euro 2020: Ayhan e Under stendono i transalpini e volano in testa alla classifica del girone H in cui l'Albania di Reja viene sconfitta 1-0 dall'Islanda. Bene il Belgio (3-0 al Kazakistan), valanga Russia (9-0 al San Marino).

Ecco tutti i risultati della serata con marcatori e classifica

Gruppo C

ESTONIA-IRLANDA DEL NORD 1-2: 25’ Vassiljev (E), 77’ Washington (I), 80’ Magennis (I)

BIELORUSSIA-GERMANIA 0-2: 13' Sané, 62' Reus

Classifica: Irlanda del Nord* 9, Germania 6, Olanda 3, Estonia e Bielorussia* 0

*una partita in più

Gruppo E

CROAZIA-GALLES 2-1: 17' aut.

Lawrence (G), 48' Perisic (C), 77' Brooks (G)

AZERBAIGIAN-UNGHERIA 1-3: 18’ e 53’ Orban (U), 69’ Emreli (A), 71’ Holman (U)

Classifica: Ungheria* e Croazia* 6, Slovacchia e Galles 3, Azerbaigian 0

*una partita in più

Gruppo H

ISLANDA-ALBANIA 1-0: 22' Gudmundsson

MOLDAVIA-ANDORRA 1-0: 8' Armash

TURCHIA-FRANCIA 2-0: 30' Ayhan, 40' Under

Classifica: Turchia 9, Islanda e Francia 6, Albania e Moldavia 3, Andorra 0

Gruppo I

RUSSIA-SAN MARINO 9-0: 25' aut. Cevoli, 31' rig. Dzyuba, 36' Kudryashov, 41' An. Miranchuk, 73' e 76' Dzyuba, 77' e 83' Smolov, 88' Dzyuba

BELGIO-KAZAKISTAN 3-0 11' Mertens, 14' Castagne, 50' Lukaku

SCOZIA-CIPRO 2-1 61' Robertson (S), 87' Kousoulos (C), 89' Burke (S)

Classifica: Belgio 9, Russia e Scozia 6, Cipro e Kazakistan 3, San Marino 0

Gruppo J

FINLANDIA-BOSNIA 2-0: 56' e 68' Pukki

ARMENIA–LIECHTENSTEIN 3-0: 2' Ghazaryan, 18' Karapetian, 90' Barseghyan

GRECIA-ITALIA 0-3: 23' Barella, 30' Insigne, 33' Bonucci

Classifica: Italia 9, Finlandia 6, Bosnia e Grecia 4, Armenia 3, Liecthenstein 0

