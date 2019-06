p>INTER BARELLA / Ancora protagonista con l'nella sfida vinta 3-0 dallae sbloccata proprio da un suo gol, Nicolònon si sbilancia sul futuro. Mentre la trattativa con l'Inter è in pieno svolgimento e il suo approdo in nerazzurro sembra sempre più vicino, il centrocampista deldribbla abilmente le domande sul calciomercato.

Così intervenendo alla 'Rai' nel post gara, ecco come risponde sulle voci di mercato: "E' uno stimolo, significa che sto facendo bene e ho fatto bene, grazie sempre ai miei compagni. Continuerò speriamo a far bene e poi quello che succederà, succederà. Dove vado? Dopo la Nazionale, tornerò a Cagliari per le vacanze, poi vedremo".

