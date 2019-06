Grecia-Italia, Belotti si emoziona in diretta: "Per me è un sogno"

GRECIA ITALIA BELOTTI /Andrea Belotti, attaccante dell'Italia, ha commentato la vittoria sulla Grecia ai microfoni di 'Rai Sport'.

La punta, con la voce rotta dall'emozione, ha descritto la sua gioia per esser tornato a vestirsi d'azzurro per la prima volta da settembre: "Sono veramente contento, è difficile esprimermi a parole perchè per me essere in Nazionale è sempre un sogno, è stato bello tornare dopo tanti mesi d'attesa in un momento così importante".

INFORTUNIO - "Finalmente mi sento bene fisicamente, riesco a fare tutto con continuità, questo ritorno è un punto di ripartenza importante per me".

SECONDO TEMPO - "Il mister si è arrabbiato perchè non pressavamo in maniera alta come fatto nel primo, e la differenza si è vista. Ha ragione, bisogna sempre migliorare e a volte quando cerchi di abbassare il ritmo puoi prender gol".

