GRECIA ITALIA SIRIGU / Vittoria e ancora una volta nessun gol preso: merito anche di Sirigu che si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa. Parlando alla 'Rai dopo Grecia-Italia, il numero uno azzurro parte proprio dall'imbattibilità: "Negli ultimi giorni se ne parlava, sembrava un complotto per portare sfortuna: siamo riusciti a non prendere gol e di aver fatto un ottimo risultato. Sono contento di condividerlo con Donnarumma che ha fatto bene.

Il portiere nel calcio moderno deve cercare di stare più vicino possibile all'azione e partecipare: diventa quasi un cardine per i cambi gioco".

CALDO - "Abbiamo un po' pagato nel secondo tempo, in campo si sentiva l'afa e siamo stati bravi a gestire il pallone e a faticare meno".

MATCH BALL CON LA BOSNIA - "Credo che l'importante sia racimolare più punti e sbagliare il meno possibile. E' stata una vittoria importante, arrivata fuori casa. Siamo contenti di questo, contenti di proseguire con il nostro gioco: oggi è una serata molto positiva".

