GRECIA ITALIA MANCINI / L'Italia batte 3-0 la Grecia e si avvicina alla qualificazione ad Euro 2020. Al termine del match il ct Roberto Mancini ha parlato ai microfoni della 'Rai': "Non credo sia stata la mia migliore Italia. Importante è aver migliorato: siamo stati bravi a indirizzare così la partita. L'aspetto più importante è perché non abbiamo fatto il quarto gol nel secondo tempo: abbiamo gestito troppo, potevamo fare altri gol. Questa è una cosa che dobbiamo migliore.

Non prendiamo gol perché abbiamo difeso alti".

INSIGNE - "Non era semplice scegliere per noi, però l'avevamo visto brillante: lasciar fuori gli altri non è semplice ma pensavamo fosse la cosa giusta da fare".

CAMMINO - "L'ho detto che siamo avanti ma c'è da lavorare molto. L'atteggiamento è giusto, la Nations League non è stata poi così male: sta andando bene".

ITALIA FEMMINILE - "Complimenti all'Under 20 e speriamo di arrivare alla finale. Alle ragazze un in bocca al lupo: speriamo bene".

