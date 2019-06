PAGELLE E TABELLINO GRECIA ITALIA / L'Italia batte senza fatica la Grecia 3-0: ottima prestazione degli azzurri con il trio di centrocampo (Jorginho-Verratti-Barella) sugli scudi insieme ad Insigne. Bene anche Belotti. Male tra i greci Manolas, mentre il portiere Barkas riesce ad evitare un passivo più pesante.

GRECIA

Barkas 6 - Sui gol non ha grandi colpe nella ripresa compie un paio di buoni salvataggi.

Manolas 4,5 - Serata difficile per il centrale della Roma: gli attaccanti azzurri fanno quel che vogliono.

Papastathopoulos 4,5 - Si addormenta in occasione della rete di Bonucci. Come Manolas una serata di grande sofferenza.

Siovas 5 - Non va molto meglio dei compagni di reparto.

Zeca 5 - Soffre molto le incursioni di Emerson Palmieri nel primo tempo, tanto che il ct è costretto a toglierlo dalla fascia.

Samaris 5 - Le manovre dei greci latitano, il centrocampo è spesso in balia di quello azzurro. Rischia anche il rosso. Dal 77' Bakasetas sv

Kourbelis 5,5 - Centrocampista con compiti difensivi, la Grecia subisce 3 gol in 45 minuti: il segno che qualcosa non ha funzionato. Dal 46' Siopis 5,5 - Niente di trascendentale: entra in campo quando ormai il match è indirizzato.

Fortounis 5,5 - Partita di grande sacrificio ma con poca efficacia. Prova la via della rete nella ripresa: Sirigu è attento.

Stafydilis 5 - Grecia senza gioco, né idee: ne risente anche lui che non si fa vedere quasi mai in avanti.

Masouras 5,5 - Mai servito dai compagni, serata in perfetta solitudine ma almeno ci prova con più convinzione.

Kolovos 5 - Come il compagno di reparto: riuscire a essere pericolosi è complicato senza ricevere mai un pallone buono. Dal 46' Mavrias 5,5 - Entra ad inizio ripresa ma non incide.

All. Anastasiadis 5 - La sua Grecia è una squadra non solo senza gioco ma pare anche senza carattere: subisce tre gol senza mai dare l'impressione di reagire in qualche modo.

ITALIA

Sirigu 6 - Deve aspettare quasi 70 minuti per toccare palla: risponde presente sulla conclusione da lontano di Fortounis.

Florenzi 6 - Meno appariscente rispetto Emerson Palmieri, poche le volte che arriva sul fondo. Nel finale sfiora il gol.

Bonucci 6,5 - Il gol è da calciatore navigato: per il resto gli attaccanti greci non si rendono mai pericolosi.

Piccola sbavatura nel secondo tempo.

Chiellini 6 - Serata di assoluta tranquillità: comanda la difesa senza particolari patemi.

Emerson Palmieri 7 - E' sicuramente tra i più propositivi: affonda che è un piacere ed è suo il cross per il 3-0 di Bonucci. Dal 68' De Sciglio 6 - Si rende fa subito vivo con una conclusione.

Barella 7 - Ancora un gol, dopo quello con la Finlandia: ha licenza di offendere e la sfrutta nel migliore dei modi.

Jorginho 7- L'intesa con Verratti migliora partita dopo partita: prova qualche imbucata e fa girare l'azione con efficacia. Indecisione che poteva costare caro nel secondo tempo, unica macchia del match.

Verratti 7 - Ottima prova del centrocampista abruzzese che mostra lampi di classe e un buon affiatamento con Jorginho e Barella. Dall'81' Pellegrini sv

Chiesa 6 - Tra i meno positivi della squadra azzurra: le sue accelerazioni si vedono soltanto a sprazzi.

Belotti 6,5 - Sempre nel vivo dell'attacco, fa a sportellate e crea spazio per i compagni: ottimo l'assist per il gol del vantaggio di Barella. Dall'84' Bernardeschi sv

Insigne 7 - Non doveva neanche essere titolare, invece finisce con l'essere uno dei migliori in campo, se non il migliore: gol di pregevole fattura ad impreziosire una prestazione importante.

All. Mancini 7 - La sua Italia continua a convincere: indovina le mosse in avvio di gara preferendo Insigne e Belotti che rispondono con un gol e un assist. Qualificazione sempre più vicina e segnali più che incoraggianti.

Arbitro Taylor 5,5 - Non una gara difficile, eppure sbaglia qualche decisione: passibile di seconda ammonizione un intervento di Samaris in avvio di ripresa.

TABELLINO

GRECIA-ITALIA 0-3

GRECIA(3-5-2): Barkas; Manolas, Papastathopoulos, Siovas; Samaris (dal 77' Bakasetas), Zeca, Kourbelis (dal 46' Siopis), Fortounis, Stafydilis; Masouras, Kolovos (dal 46' Mavrias). CT Anastasiadis

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri (dal 68' De Sciglio); Barella, Jorginho, Verratti (dall'81' Pellegrini); Chiesa, Belotti (dall'84' Bernardeschi), Insigne. CT Mancini

Arbitro: Taylor (ING)

Marcatori: 23' Barella, 30' Insigne, 33' Bonucci

Ammoniti: 18' Samaris (G), 43' Verratti (I), 45'+2 Masouras (G),

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui