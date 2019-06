ITALIA GRECIA INSIGNE BARELLA BONUCCI / L'Italia di Mancini continua a crescere, a migliorarsi, e cancella il mal di gol dei suoi primi mesi. Anche contro la Grecia, gli azzurri hanno messo in campo una prestazione convincente, battendo la strada del gioco e chiudendo la pratica in maniera spettacolare già prima dell'intervallo. Il ct ha sorpreso tutti partendo con Bernardeschi in panchina, ma le sue scelte gli hanno dato subito ragione: Belotti è stato protagonista nell'azione del primo gol, siglato da Barella approfittando di un cross rasoterra dell'ariete granata.

ha firmato il raddoppio con uno splendido tiro a giro, classico del suo repertorio, mentreha calato il tris con un colpo di testa potente e preciso su assist di. Nel secondo tempo l'Italia è andata più volte vicina allo 0-4, ma diverse parate dile hanno negato un meritato poker. Con nove punti in tre giornate, tre in più rispetto allae cinque sulla coppia(prossimo avversario, martedì sera a Torino) e, l'Italia è già a un passo dalla qualificazione all'Europeo 2020.

Classifica qualificazioni Euro 2020, gruppo J

Italia 9, Finlandia 6, Bosnia e Grecia 4, Armenia 3, Liecthenstein 0

