Napoli, c'è l'ok di Zapata per il ritorno: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI ZAPATA /Aurelio De Laurentiis ha promesso un rinforzo importante in attacco a Carlo Ancelotti e tra i suoi obiettivi c’è, senza dubbio, Duvan Zapata. Il club partenopeo si è già mosso con i suoi agenti, con i quali c’è un accordo di massima basato sulla volontà dell’attaccante: come anticipato da Calciomercato.it a inizio maggio, il colombiano sarebbe felicissimo di tornare a vestire la maglia azzurra, in una città che conosce bene (ci ha militato dal 2013 al 2015) e ama.

L’affare, in ogni caso, non sarà semplice: Percassi ha ribadito oggi la volontà di valutare il suo miglior attaccante tra i 50 e 60 milioni, troppi per De Laurentiis, che cercherà uno sconto importante inserendo nella trattativa il cartellino di Roberto Inglese e il prestito di qualche suo esubero (tra gli indiziati, anche Verdi). L’affare vive in questo momento una fase di stallo: il Napoli attende anche la vicenda del ‘decreto crescita’, che se fosse convertito in legge con le attuali norme renderebbe molto più conveniente acquistare calciatori dall’estero. Il sì di Zapata, in ogni caso, c’è già da tempo: ora bisognerà convincere l’Atalanta.

