INTER BAYERN MONACO PEPE / Non soltanto il Liverpool, per Nicolas Pepe c'è il serio interesse anche del Bayern Monaco: dopo aver detto addio a Ribery e Robben, il club tedesco ha puntato forte su Leroy Sane, ma il muro eretto dal Manchester City ha portato i bavaresi a virare su un nuovo obiettivo.

Così in prima fila è balzato l'esterno ivoriano del Lille, accostato anche all'Inter: secondo quanto riferisce 'The Sun', da Monaco sarebbe pronta un'offerta da 80 milioni di euro per sbaragliare la concorrenza. Operazione comunque non semplice perché il calciatore è uno degli obiettivi principali anche del Liverpool campione d'Europa, così come dall'Inter di Antonio: tutte le pretendenti dovranno fare i conti con le richieste economiche delche spera nell'asta per monetizzare al massimo la cessione del proprio talento.