CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL SASSUOLO / Merihdifensore turco del, è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore della Juventus: nelle ultime settimane c'è stata l'accelerata decisiva da parte della dirigenza bianconera che ha superato la concorrenza dell'.

Secondo quanto riportato da 'Fanatik', Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, è volato in Turchia, precisamente a Konya, per incontrare l'agente del giocatore: trattativa che sembrerebbe così sempre di più in dirittura d'arrivo.

