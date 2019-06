JUVENTUS NAPOLI JAMES RODRIGUEZ POGBA / James Rodriguez è da tempo nel mirino del Napoli, ci sono stati anche dei contatti con Ancelotti, e piace anche alla Juventus che deve però prima chiudere la questione allenatore. Tornato ufficialmente al Real Madrid, il colombiano è destinato a non restare al Bernabeu: per lui non c'è spazio nei piani di Zinedine Zidane che invece vorrebbe Paul Pogba.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Così, dopo aver chiuso per, i blancos cercano il modo giusto per strappare il sì del Manchester United per il centrocampista francese, corteggiato anche dalla stessae dal. Davanti alla richiesta di 180 milioni di euro dei 'Red Devils', il Real Madrid pensa di inserire una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico: come riferito dal 'Daily Star' sarebbe proprio James Rodriguez, nome che potrebbe anche stuzzicare Solskjaer anche se sarebbe poi da far quadrare tutti i conti.