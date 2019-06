CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI /Maurizio Sarri è sempre più vicino alla Juventus e attende l'ok del Chelsea, che secondo gli ultimi rumors sarebbe in arrivo, per iniziare la sua avventura bianconera.

Oggi l'allenatore, come svelato su da 'Pistoia Sport', ha pranzato in un noto ristorante della città toscana ed ha risposto alle battute di diversi tifosi dellache hanno pranzato con lui. Uno di loro (come visibile nel tweet in basso), oltre ad avergli scattato una foto gli avrebbe chiesto del suo approdo alla Vecchia Signora, causando questa risposta del mister: "Se il Chelsea mi libera, verrò alla Juve. Vediamo cosa accade lunedì". Ennesimo segnale di una trattativa che sembra ormai in dirittura d'arrivo.