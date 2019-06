p>GRECIA ITALIA MANCINI / A pochi minuti dal fischio d'inizio di, incontro valido per le Qualificazioni ad Euro 2020, Roberto, commissario tecnico della Nazionale azzurra, si è concesso ai microfoni di 'Rai Sport' per commentare la gara in programma questa sera alle 20.45. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco le sue parole: "Speriamo che sia una buona partita. Insigne dice che può segnare di più? Se l'ha ammesso, speriamo lo faccia. Chiesa? Non ci sono solo gli attaccanti, tutta la squadra deve provare a giocare bene. Mi aspetto di vedere dei miglioramenti e la conferma di quanto fatto negli ultimi 5-6 mesi".

