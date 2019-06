CALCIOMERCATO INTER ICARDI WANDA NARA / La telenovela Mauro Icardi non si è chiusa di certo con il rientro in campo dell'argentino nel finale di stagione: il futuro dell'ex capitano dell'Inter è sempre più un rebus.

Da una parte la dirigenza ed Antonioconsiderano il legame ormai giunto al capolinea, dall'altra il numero 9 vorrebbe ancora rimanere a Milano per dimostrare il proprio valore. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il tutto senza dimenticare il ruolo da protagonista assunto nella vicenda da Wanda Nara, moglie e agente di Icardi. La showgirl argentina ha pubblicato un post davvero enigmatico su Instagram: ''Non tutto il male viene per nuocere. Tutto accade per una ragione e il male non trionfa mai. E’ solo questione di attendere''. E' soo questione di attendere, forse un chiaro riferimento alla lunga telenovela che ha assunto nel tempo aspetti davvero insoliti.

Spicca anche il commento di un tifoso nerazzurro che ha avanzato una richiesta particolare a Wanda: "Fai rimanere Icardi''. Non si è fatta attendere la risposta della showgirl: ''Lavoro fatto''. Un altro modo per scaricare colpe e responsabilità alla dirigenza dell'Inter?

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui