Napoli, l'Atalanta ci prova per Veretout

CALCIOMERCATO NAPOLI ATALANTA VERETOUT FIORENTINA / L'Atalanta prova a beffare il Napoli. Il club bergamasco, dopo la conferma di Gasperini, è intenzionato a rafforzare l'organico per non farsi trovare impreparato in Champions League. L'obiettivo primario sarà quello di inserire nuove pedine a centrocampo dove l'ex Genoa ha davvero gli uomini contati.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'ultima idea - stando a quanto riportato da 'Sky Sport' - porterebbe a Veretout della Fiorentina. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il centrocampista francese è da tempo nel mirino del Napoli ma l'Atalanta sta cercando di capire se ci sono margini di manovra.