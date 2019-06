p>CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA PSG / La dirigenza dellacercherà in questa finestra estiva di mercato di riportare Paula Torino: l'avventura del centrocampista francese alsembra essere ormai giunta al capolinea, ma c'è da fare i conti con una concorrenza agguerita. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Non solo il Real Madrid di Florentino Perez, da tempo desideroso di portare in Spagna il centrocampista francese. Secondo quanto riportato da 'Le10Sport', nelle ultime ore c'è da registrare il forte inserimento del Paris Saint-Germain: l'imminente ritorno nella dirigenza di Leonardo, dopo l'addio al Milan, potrebbe far decollare l'affare in virtù degli ottimi rapporti tra l'ex dirigente rossonero e Mino Raiola. Juve e Real Madrid permettendo.

