Milan, futuro Thiago Silva: conferme dalla Francia

CALCIOMERCATO MILAN THIAGO SILVA DE LIGT / Possibile futuro lontano dal Psg per ThiagoSilva. Il difensore brasiliano in caso di arrivo di deLigt - sarebbe il colpo con cui vuole presentarsi Leonardo - sarebbe certamente di troppo. La notizia è confermata in Francia da 'Le10Sport'.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI Thiago Silva potrebbe così diventare un'idea per il Milan , anche grazie ai buoni rapporti tra Leonardo e Maldini. Dal Brasile, però, potrebbe aprirsi anche la pista che lo riporterebbe alla