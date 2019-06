CALCIOMERCATO BOLOGNA SAPUTO MIHAJLOVIC / Giornata importante in casa Bologna: oggi il club ha annunciato ufficialmente che Sinisa Mihajlovic guiderà ancora la squadra rossoblu anche nella prossima stagione.

Dopo un girone di ritorno strepitoso e una salvezza raggiunta che sembrava lontanissima a dicembre, l'ex tecnico di, accostato a diverse squadre durante queste settimane (in particolare a Juventus e Roma), ha deciso di rimanere in Emilia.

Il presidente del Bologna, Joey Saputo ha commentato ai microfoni del sito ufficiale del club questo importante accordo: “E’ un momento importante per il nostro Club. L’accordo con Sinisa è la base di un progetto tecnico ambizioso: vogliamo crescere e credo che il modo migliore per farlo sia continuare con uomini di alto profilo umano e professionale come Mihajlovic. Adesso lavoriamo alla costruzione di una squadra che dia soddisfazioni ai nostri tifosi”.

