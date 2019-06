p>CALCIOMERCATO ARSENAL RAMSEY LICHSTEINER / Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, l'ha salutato sette giocatori che lasceranno Londra a parametro zero visto il contratto in scadenza al 30 giugno che non è stato rinnovato con la dirigenza dei 'Gunners'. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Compare in primo piano il nome di Aaron Ramsey, promesso sposo della Juventus ma non solo: lasciano l'Arsenal anche Peter Cech (sarà direttore sportivo del Chelsea), Danny Welbeck e l'ex Lazio e Juventus Stephan Lichtsteiner. Insieme a loro anche Cohen Bramall, Charlie Gilmour e Julio Plezeguelo.

