CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ ATLETICO MADRID / Prima di rinforzare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti il Napoli dovrà sfoltire l'organico in alcune zone. Tra i principali candidati alla partenza c'è sicuramente Elseid Hysaj, che con l'acquisto di Giovanni Di Lorenzo dovrebbe finire in secondo piano.

Già ieri si è parlato anche di un'ipotesi Atletico Madrid confermata anche nella giornata di oggi. Secondo il 'Corriere dello Sport' i “colchoneros” sarebbero disposti ad arrivare fino a 25 milioni di euro per il terzino albanese, mentre il Napoli ne chiede almeno 30. Gap dunque di cinque milioni per la cessione dell'ex esterno basso dell'Empoli. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui