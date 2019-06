Barcellona, colpo Griezmann: l'annuncio dell'attaccante!

BARCELLONA GRIEZMANN ANNUNCIO / Antoine Griezmann torna a parlare. L'attaccante francese, che qualche settimana fa ha annunciato l'addio all'Atletico Madrid, ha deciso di intraprendere una nuova avventura calcistica lontano dalla Capitale spagnola. Tutte le strade sembravano portare al Barcellona ma l'annuncio ufficiale non è ancora arrivato: c'è stato così spazio per nuovi rumors di calciomercato che lo hanno accostato a Psg e ManchesterUnited. Si attendono dunque nuovi sviluppi per capire dove giocherà Griezmann. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. L'attaccante ha comunque l'idee chiare: "So dove giocherò la prossima stagione - ammette a 'TeleMatin' - So anche dove giocherò tra sette anni.

Posso solo dire che questo, sarà a(sorride, ndr.)".

